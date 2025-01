Minaccia migranti centro accoglienza, spari con pistola calibro 9

Ha usato una pistola calibro 9 il quarantacinquenne D. M. che, nel pomeriggio di ieri, ha minacciato 27 bengalesi ospiti del centro di primissima accoglienza di contrada Zaccanello, a Racalmuto. Nella notte scorsa, poi l’epilogo della caccia all’uomo con l’arresto e il trasferimento in carcere.

Ad accertarlo sono stati i rilievi dei carabinieri che hanno constatato come i due colpi esplosi in aria abbiano centrato e danneggiato una serranda della struttura dove sono state trovate le ogive dei proiettili calibro 9.

Non sono chiare le ragioni che hanno spinto l’uomo, a compiere il gesto. Ora è indagato per minaccia aggravata, danneggiamento e detenzione illegale di arma che, nonostante le ricerche e le perquisizioni dei carabinieri, non è stata ancora ritrovata.