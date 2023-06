Naro, no all’installazione dell’antenna: residenti bloccano i lavori 

No all’installazione di un’antenna telefonica nel centro di Naro. Alcuni residenti di via Verga sono scesi in strada e hanno di fatto bloccato i lavori in corso. Gli abitanti del quartiere non sono d’accordo all’installazione del dispositivo elettrico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Il sindaco Maria Grazia Brandara ha intanto firmato un’ordinanza con cui sospendere per due settimane i lavori in attesa di ulteriori approfondimenti.