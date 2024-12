“Nasconde quasi 200 grammi di cocaina in un barattolo”, chiesto processo per favarese

Il sostituto procuratore della Repubblica, Giulia Sbocchia, ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Calogero Luca Lauricella, 61 anni, di Favara, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Barba, comparirà il prossimo 9 gennaio davanti il gup Iacopo Mazzullo per la prima udienza preliminare.

I fatti risalgono tra il febbraio ed il marzo 2021. A Lauricella viene contestata la detenzione di 180 grammi di cocaina. La droga, nascosta in alcuni barattoli, venne rinvenuta dai carabinieri nella cavità di un muro di cinta al confine della proprietà del favarese. In una successiva perquisizione furono ritrovati anche 5mila euro in contanti e materiale per il confezionamento. I militari del Nucleo Operativo, inoltre, riuscirono a documentare alcune cessioni di stupefacenti – almeno cinque – ad altrettanti clienti giunti appositamente a Favara.

Calogero Luca Lauricella è un personaggio noto alle forze dell’ordine. Due anni fa venne arrestato nell’operazione “Vallone”, un’inchiesta che ipotizza un traffico di droga con epicentro a Mussomeli ma diramazioni anche nell’agrigentino. Per questi fatti è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione e attualmente si trova ai domiciliari.