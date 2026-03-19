Neonata muore poche ore dopo la nascita, la Procura di Agrigento apre inchiesta

Una neonata è morta, all’ospedale Umberto I di Enna, poche ore dopo la nascita al Barone Lombardo di Canicattì. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta ed ha disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche nelle due strutture sanitarie. Sequestrata la salma che verrà sottoposta ad autopsia.

Il parto è avvenuto, tre giorni fa, senza apparenti problemi. Le condizioni della neonata si sono però complicate, tanto che i medici ne hanno disposto il trasferimento. La neonata è stata portata all’ospedale Umberto I di Enna dove è morta. I genitori, residenti a Ravanusa, hanno presentato una denuncia e la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.