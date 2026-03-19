Agrigento

“Lessici Familiari- Stereotipi ad ogni latitudine”, si inaugura la mostra itinerante ad Agrigento

La mostra, inaugurata presso il Tribunale di Palermo lo scorso 9 marzo, verrà allestita nel Palazzo di Giustizia di Agrigento e vi resterà dal 20 al 29 marzo 2026

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Domani, 20 marzo 2026, alle ore 16.00, presso l’aula Livatino del Tribunale di Agrigento, verrà presentata la Mostra itinerante Lessici Familiari- Stereotipi ad ogni latitudine” a cura del Centro Antiviolenza Cerchi d’acqua s.c.a.r.l. – Onlus, che si colloca nell’ambito delle attività promosse dal Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Palermo.  La mostra, inaugurata presso il Tribunale di Palermo lo scorso 9 marzo, verrà allestita nel Palazzo di Giustizia di Agrigento e vi resterà dal 20 al 29 marzo 2026. 

I 42 pannelli espositivi di cui la mostra si compone, raggruppati in 6 aree tematiche, mirano a scardinare, per il tramite della riflessione su un linguaggio sottomissivo e svilente nei confronti della donna, la violenza che si esprime attraverso le parole, per giungere alla stratificazione di un linguaggio nuovo e rispettoso. La mostra resterà visitabile ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 18.00. È possibile prenotare visite guidate di gruppo tramite l’indirizzo email inmostra.tribunale.agrigento@giustizia.it

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