Giuseppe Accascio del Liceo Empedocle rappresenterà la Sicilia ai Campionati Nazionali di Filosofia

Risultato eccellente per il panorama scolastico agrigentino e riconoscimento di grande prestigio per il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” quello riportato dall’alunno Giuseppe Accascio, primo classificato alle selezioni regionali della XXXIV edizione dei Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi di Filosofia). L’elaborato dello studente, che partendo da un testo di Bertrand Russell ha analizzato il rapporto tra dubbio e verità, è stato valutato con 9.35 risultando primo nella graduatoria degli 87 studenti partecipanti a livello regionale. A valutare gli elaborati una commissione costituita da docenti universitari di Filosofia. Rigore logico, una serrata concatenazione argomentativa, una spiccata analisi critica sono le competenze acquisite da Giuseppe in questi anni di maturazione e crescita all’Empedocle, competenze che lo studente ha speso per una originale e coraggiosa analisi del rapporto paradossale tra verità e filosofia. Il prossimo passo sarà rappresentare la Sicilia partecipando alle finali nazionali in programma a metà aprile a Roma. Il successo conferma la tradizione di eccellenza del liceo agrigentino, che continua a formare studenti capaci di eccellere a livello regionale e nazionale, mantenendo alto il valore della formazione umanistica come bussola per interpretare il presente.