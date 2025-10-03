Nessuna notizia di Marianna Bello, ricerche proseguono con droni e cani molecolari 





Nuova giornata di ricerche di Marianna Bello, la trentottenne travolta da una bomba di acqua e fango durante il nubifragio che ha messo in ginocchio Favara lo scorso 1 ottobre. Sono trascorse oltre quarantotto ore ma della ragazza – purtroppo – non si hanno ancora notizie. Le ricerche si sono concentrate nella zona di via Olanda dove forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile stanno setacciando canali e fognature.

Questa mattina vengono utilizzati anche droni e un robot fatto arrivare da Aica per scandagliare anche le zone più impervie. Presenti anche i cani molecolari a “caccia” di eventuali tracce lasciate dalla donna. Nel pomeriggio di ieri – tra acqua e fango in aperta campagna – è stato ritrovato il suo portafoglio di Marianna con all’interno la foto di uno dei tre figli.