Apertura

Nessuna notizia di Marianna Bello, ricerche proseguono con droni e cani molecolari 

Le operazioni di ricerca si sono spostate dalla zona del “Conzo” a quella nei pressi di via Olanda. Utilizzati droni, robot e cani molecolari

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione



Nuova giornata di ricerche di Marianna Bello, la trentottenne travolta da una bomba di acqua e fango durante il nubifragio che ha messo in ginocchio Favara lo scorso 1 ottobre. Sono trascorse oltre quarantotto ore ma della ragazza – purtroppo – non si hanno ancora notizie. Le ricerche si sono concentrate nella zona di via Olanda dove forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile stanno setacciando canali e fognature.

Questa mattina vengono utilizzati anche droni e un robot fatto arrivare da Aica per scandagliare anche le zone più impervie. Presenti anche i cani molecolari a “caccia” di eventuali tracce lasciate dalla donna. Nel pomeriggio di ieri – tra acqua e fango in aperta campagna – è stato ritrovato il suo portafoglio di Marianna con all’interno la foto di uno dei tre figli. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Rapinarono filiale della Credem, 3 arresti
Apertura

Nessuna notizia di Marianna Bello, ricerche proseguono con droni e cani molecolari 
Apertura

Sgominata banda di rapinatori violenti, 7 arresti 
Politica

Dissesto idrogeologico, la Sicilia ottiene 53 milioni dal Governo
Cronaca

Associazione dedita al narcotraffico, 10 arresti e altri 8 indagati
Cultura

Il Premio Campiello sbarca a Palermo per la prima volta in 63 anni