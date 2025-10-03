Palermo

Rapinarono filiale della Credem, 3 arresti

Dopo aver minacciato i dipendenti e gli utenti presenti, si sono fatti consegnare 6.500 euro

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Bagheria, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, a carico di tre persone, un bagherese e due palermitani, tra i 42 e i 56 anni, ritenuti essere i responsabili della rapina consumata il 28 agosto scorso presso la filiale Credem di Bagheria, via Città di Palermo.

Le tempestive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese e, condotte dai militari attraverso mirati servizi di osservazione e una minuziosa analisi dei filmati di vari apparati di videosorveglianza della città, hanno permesso in breve tempo di individuare e ricostruire gli spostamenti dei malviventi che la mattina del 28 agosto hanno fatto irruzione con il volto coperto da maschere in silicone nella filiale Credem di Bagheria e, dopo aver minacciato i dipendenti e gli utenti presenti, si sono fatti consegnare 6.500 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di una utilitaria rubata poche ore prima a Palermo.

La perizia dei militari e la sinergia con il Pubblico Ministero hanno permesso di ottenere celermente i provvedimenti coercitivi nei confronti degli indagati, riuscendo altresì a bloccare l’ulteriore proposito dei tre malviventi che stavano pianificando una imminente rapina ai danni di una gioielleria di Bagheria.

