Sgominata banda di rapinatori violenti, 7 arresti 

I carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia e delle unita’ cinofile del Nucleo di Nicolosi, stanno dando esecuzione dall’alba a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 indagati.

Per 6 di loro il gip ha disposto il carcere, mentre un indagato ha avuto il beneficio dei domiciliari. L’inchiesta della procura etnea ipotizza a vario titolo reati che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, alla rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti e alla detenzione e porto illegale di armi e oggetti atti a offendere.

L’indagine abbraccia un arco temporale che va da novembre 2024 a giugno scorso ed e’ stata delegata ai militari dell’Arma del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa. Ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terra’ alle ore 10 in procura a Catania, al primo piano del Palazzo di Giustizia.