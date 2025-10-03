Calcio

CastrumFavara, si dimette anche il direttore sportivo Salvatore Catania 

Dopo le dimissioni di mister Infantino arrivano anche quelle del direttore sportivo Totò Catania

“L’ASD CastrumFavara comunica di aver ratificato nel pomeriggio di oggi le dimissioni presentate dal Direttore Sportivo Salvatore Catania. La motivazione è legata a divergenze gestionali e tecniche sulla progettualità da portare avanti durante il proseguo del campionato. Abbiamo chiesto al Direttore Sportivo di rivedere la sua decisione, ma le sue dimissioni oggi sono state irrevocabili. A Catania il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in questo avvio della stagione. Un ringraziamento anche al dottor Giovanni Taverna che per motivi di salute una settimana fa ci ha comunicato di non poter proseguire il suo impegno nella nostra area medica.”

