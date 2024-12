Notte di fuoco a Canicattì, bruciati due furgoni: danni anche a prospetto palazzina 

Notte di fuoco a Canicattì. Due furgoni sono stati danneggiati da un incendio in via Lepanto. Si tratta di una Fiat Talento, di proprietà di un tappezziere di 54 anni, e una Ford Transport, appartenente ad un pensionato di 68 anni ma in uso a un suo familiare.

Lanciato l’allarme sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che si sono occupati di spegnere il rogo. Danni anche al prospetto dell’abitazione: Nessuna pista esclusa. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Canicattì. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.