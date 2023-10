Palma di Montechiaro, hashish e soldi contanti in casa: arrestato 19enne

Nascondeva in casa 60 grammi di hashish già suddiviso in dosi, 800 euro in contanti e due bilancini di precisione. I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato M.M., 19 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Palma di Montechiaro, era tenuto d’occhio da diversi giorni dagli agenti di polizia.

Il sospetto, rivelatosi poi fondato, era che all’interno dell’abitazione il giovane potesse detenere droga. Così è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo. Per il giovane sono scattate le manette con il trasferimento in una camera di sicurezza in attesa della convalida del provvedimento.