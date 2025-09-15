Palma di Montechiaro, insegnante in pensione travolta dalla sua auto: prognosi riservata

Un’insegnante in pensione di Palma di Montechiaro è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo dopo essere stata travolta dalla sua stessa auto. Non è del tutto chiara la dinamica dell’accaduto, probabilmente un guasto al mezzo o un errore umano. La donna, molto conosciuta e apprezzata in città per il suo impegno sociale e per la carriera da docente nelle scuole superiori, avrebbe riportato gravi fratture e perciò è stato deciso il trasferimento nella struttura palermitana.