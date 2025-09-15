Apertura
Omicidio in piazza Principe di Camporeale a Palermo: ucciso magazziniere

La vittima è Stefano Gaglio, 45 anni, da 17 impiegato come magazziniere nella farmacia Sacro Cuore, all’angolo con via Oberdan.

Un uomo è stato ucciso questa mattina a Palermo, in piazza Principe di Camporeale, nel quartiere Noce. La vittima è Stefano Gaglio, 45 anni, da 17 impiegato come magazziniere nella farmacia Sacro Cuore, all’angolo con via Oberdan.

Secondo una prima ricostruzione, l’agguato è avvenuto intorno alle 9. È stato colpito appena sceso dallo scooter parcheggiato in via Oberdan. Il corpo è disteso sul marciapiede. Gaglio stava andando al lavoro. Il delitto è stato ripreso dalle telecamere esterne della farmacia. Gli inquirenti della squadra mobile stanno cercando di appurare se la vittima sia stata seguita o se chi lo ha ucciso ha atteso il suo arrivo sul posto di lavoro.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia e un elicottero ha sorvolato a lungo la zona. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’omicidio.

