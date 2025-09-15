Siculiana, nuove iniziative di sensibilizzazione per la raccolta differenziata e il rispetto dell’ambiente
Primo appuntamento giorno 26 con la liberazione di una tartaruga Caretta caretta
Continuano le iniziative di sensibilizzazione del Comune di Siculiana per la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti e per l’adozione di comportamenti idonei alla civile convivenza rafforzando il rapporto di collaborazione con l’associazione Caretta caretta e grazie al sostegno della società Catanzaro Costruzioni.
Dopo il successo del progetto estivo “Un’estate differente” e della campagna “No cicche”, che ha visto sette ragazzi presidiare la spiaggia di Siculiana Marina con la distribuzione di un kit per la differenziazione dei rifiuti presso il borgo marinaro e la riserva naturale di Torre Salsa, a breve l’avvio di un nuovo progetto in collaborazione con l’istituto comprensivo “Garibaldi” con azioni di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e iniziative specifiche seguendo il principio delle 4R: riduci, riusa, ricicla e recupera.
Primo appuntamento giorno 26 con la liberazione di una tartaruga Caretta caretta, in presenza della presidente dell’associazione Daniela Freggi, del sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito, della dirigente scolastica Paola Catanzaro e dell’amministratore unico della Catanzaro Costruzioni, Giuseppe Panebianco. All’iniziativa prenderanno parte gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Siculiana.
“È fondamentale dare continuità – afferma il sindaco Peppe Zambito – a iniziative di questo tipo, soprattutto perché coinvolgono i ragazzi, veri ambasciatori della sostenibilità ambientale. È anche grazie a queste attività che Siculiana ha raggiunto in pochi anni quasi il 75% della raccolta differenziata”.