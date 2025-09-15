Siculiana, nuove iniziative di sensibilizzazione per la raccolta differenziata e il rispetto dell’ambiente

Continuano le iniziative di sensibilizzazione del Comune di Siculiana per la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti e per l’adozione di comportamenti idonei alla civile convivenza rafforzando il rapporto di collaborazione con l’associazione Caretta caretta e grazie al sostegno della società Catanzaro Costruzioni.

Dopo il successo del progetto estivo “Un’estate differente” e della campagna “No cicche”, che ha visto sette ragazzi presidiare la spiaggia di Siculiana Marina con la distribuzione di un kit per la differenziazione dei rifiuti presso il borgo marinaro e la riserva naturale di Torre Salsa, a breve l’avvio di un nuovo progetto in collaborazione con l’istituto comprensivo “Garibaldi” con azioni di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e iniziative specifiche seguendo il principio delle 4R: riduci, riusa, ricicla e recupera.

Primo appuntamento giorno 26 con la liberazione di una tartaruga Caretta caretta, in presenza della presidente dell’associazione Daniela Freggi, del sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito, della dirigente scolastica Paola Catanzaro e dell’amministratore unico della Catanzaro Costruzioni, Giuseppe Panebianco. All’iniziativa prenderanno parte gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Siculiana.

“È fondamentale dare continuità – afferma il sindaco Peppe Zambito – a iniziative di questo tipo, soprattutto perché coinvolgono i ragazzi, veri ambasciatori della sostenibilità ambientale. È anche grazie a queste attività che Siculiana ha raggiunto in pochi anni quasi il 75% della raccolta differenziata”.