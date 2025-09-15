Agrigento, prosegue l’iter per la bonifica della discarica dismessa di Contrada Consolida

Ad Agrigento il Comune è impegnato nella procedura per la bonifica della discarica dismessa in contrada Consolida. Con un finanziamento concesso dell’assessorato regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità di 11.500 euro dal fondo di progettazione per la bonifica dei siti inquinati, e di 172.000 euro dal fondo per la realizzazione dei piani di indagine preliminare, il Comune ha approvato il progetto esecutivo e ha avviato successivamente l’iter per la realizzazione del piano d’indagine, fino all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa esecutrice.

L’amministrazione comunale sottolinea: “Si tratta di un passaggio importante per la tutela ambientale e la riqualificazione del territorio. L’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di Piani di Indagine Preliminare sulla discarica dismessa di Contrada Consolida rappresenta un traguardo che consente adesso di avviare concretamente le indagini ambientali previste dal piano regionale delle bonifiche”.

Dalla Giunta comunale anche un ringraziamento al Consiglio : “Un sincero apprezzamento va al Consiglio comunale e a quanti erano presenti e hanno sostenuto con responsabilità la ratifica della variazione di bilancio, proposta e approvata nel maggio 2025, necessaria per rendere subito disponibili entrambe le risorse – per la progettazione e le indagini. È stata una dimostrazione di collaborazione istituzionale nell’interesse esclusivo della città, che sta maturando un risultato importante”.