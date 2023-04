Palma di Montechiaro, spara ai genitori e uccide imprenditore: rinviato a giudizio

Il gup del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di Angelo Incardona, il quarantaquattrenne di Palma di Montechiaro che lo scorso febbraio prima sparò ai genitori e poi uccise nella piazza del paese un imprenditore. La prima udienza del processo si celebrerà il prossimo 12 luglio davanti la Corte di Assise di Agrigento.

Il giudice aveva incaricato lo psichiatra Armando Inguaggiato di eseguire una perizia per valutare le condizioni di salute mentale dell’imputato. Secondo lo specialista, Incardona quel 10 febbraio era totalmente incapace di intendere e volere. Una circostanza che comunque – al momento – non fermerà il procedimento a suo carico. Accolta, dunque, la richiesta del sostituto procuratore Maria Barbara Grazia Cifalinò che cinque mesi fa chiese il rinvio a giudizio per il palmese con le accuse di omicidio, lesioni personali e porto illegale di arma clandestina.

L’uomo, il 10 febbraio dello scorso anno, ha prima sparato ai genitori con una pistola Beretta 92 FS con matricola abrasa e poi, uscito di casa, ha ucciso l’imprenditore Lillo Saito, 65enne socio dell’impresa di gelati “il Gattopardo”. La vittima è stata stata raggiunta in piazza Provenzani dal killer che, a distanza ravvicinata mentre l’uomo si trovava in auto, avrebbe esploso quattro colpi di pistola, uno dei quali lo ha raggiunto alla testa. Incardona sarebbe poi tornato a casa e raccontando tutto alla moglie che lo ha convinto a costituirsi e lo ha accompagnato al Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento.

Il 44enne, che ha precedenti per tentato omicidio, porto e detenzione abusiva di armi, davanti all’ex procuratore Patronaggio, aveva confessato di aver ucciso l’imprenditore Saito di aver sparato ai genitori “per dar loro una lezione” in quanto sarebbero responsabili di averlo preso per “infame” dicendo che era sul punto di pentirsi. Un racconto che non ha mai convinto del tutto gli inquirenti.