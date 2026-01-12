Apertura

Perde il controllo e si ribalta con l’auto ma rifiuta alcol test, denunciato empedoclino 

È successo a Porto Empedocle dove un trentaseienne del posto è stato deferito all’autorità giudiziaria

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Rimane lievemente ferito in un incidente autonomo, dopo aver perso il controllo della sua auto ed essersi ribaltato, ma all’arrivo dei carabinieri rifiuta di sottoporsi all’alcol test e viene così denunciato. È successo a Porto Empedocle dove un trentaseienne del posto è stato deferito all’autorità giudiziaria.

L’uomo stava percorrendo al volante del suo veicolo la strada statale 115 quando, giunto nei pressi di contrada Vincenzella, ha perso il controllo e si è ribaltato. Il 36enne ha riportato ferite lievi ma quando sono arrivati i carabinieri si è rifiutato di fare l’alcoltest ed è stato dunque denunciato. 

