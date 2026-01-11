Calcio

Terza Categoria: il Real Favara sempre al comando

I risultati del girone unico agrigentino

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Nel girone unico agrigentino di Terza Categoria, il Real Favara vince a Canicattì per 3-1 e rimane saldamente al comando della classifica con 24 punti, tre in più del Pro Ribera fermato sul 2-2 in casa del Camastra.

Vittorie esterne clamorose per l’ Atletico Agrigento che fa suo il derby contro lo Sporting Akragas per 5-1, per l’Atletico Gattopardo contro l’Atletico Burgio per 4-0 e del Muxar sul Ponte di Ferro con il medesimo risultato.

Da registrare, infine, il successo della Real Castelterminese nell’anticipo di sabato contro il Burgio per 3-1.

