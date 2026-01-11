Agrigento

Fortitudo, vittoria per la salvezza: impresa a Orzinuovi

Importante successo esterno contro la terza forza del campionato

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

La Fortitudo Agrigento trova, contro ogni pronostico, un successo importantissimo in chiave salvezza.
Grazie ad un ottimo primo tempo, i biancazzurri hanno sbancato il parquet di Orzinuovi, terza forza del campionato prima di questa giornata, per 78-77.

Primo tempo sontuoso, dicevamo, chiuso dalla squadra di Cagnardi avanti sul 33-53 (19-31, 14-22). Dopo l’intervallo lungo, però, i padroni di casa sono venuti fuori rischiando, nel finale, di ribaltare il risultato in loro favore.

La Fortitudo si conferma dunque “bestia nera” per la squadra di coach Gabrielli, già battuta all’andata al PalaMoncada.

