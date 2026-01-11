Calcio

Calcio: CastrumFavara in crisi e in silenzio stampa, il Licata vola

I risultati delle agrigentine in serie D ed Eccellenza

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

In serie D, il CastrumFavara rimedia la terza sconfitta. Questa volta, al “Bruccoleri” passa il Sambiase.

La vittoria degli ospiti matura nella prima frazione di gioco. Al 16’ Colombatti porta avanti i giallorossi e al 42’, Leveque, firma il raddoppio.

La sconfitta è meritata e preoccupante considerato che adesso, gli uomini di Terranova, sono fermi al terzultimo posto in classifica. Al termine della gara, la società favarese ha indetto il silenzio stampa.

In Eccellenza, vince il Licata 2-1 in casa del Bagheria Calcio 1919 e allunga in classifica sul Marsala battuto dal Kamarat per 1-0.

Infine, successo casalingo per lo Sciacca contro il 90011 Bagheria per 1-0.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Gramaglia: “Compiere atto di responsabilità verso cittadini e Comune” 
Cronaca

Nuovo blitz dei Carabinieri allo Zen 2 di Palermo. Sequestrate armi, munizioni e droga
Catania

Catania, cani antidroga scovano un kg e mezzo di marijuana nel quartiere San Cristofaro
Ultime Notizie

Agrigento, i Lions Club di Zona 26 donano defibrillatore alla comunità missionaria “Porta Aperta”
Lampedusa

Lampedusa, da martedì al via il Servizio Oncologico Decentrato
Ultime Notizie

In un auto abbandonata ritrovati un chilo e mezzo di droga
banner italpress istituzionale banner italpress tv