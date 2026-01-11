Calcio: CastrumFavara in crisi e in silenzio stampa, il Licata vola

In serie D, il CastrumFavara rimedia la terza sconfitta. Questa volta, al “Bruccoleri” passa il Sambiase.

La vittoria degli ospiti matura nella prima frazione di gioco. Al 16’ Colombatti porta avanti i giallorossi e al 42’, Leveque, firma il raddoppio.

La sconfitta è meritata e preoccupante considerato che adesso, gli uomini di Terranova, sono fermi al terzultimo posto in classifica. Al termine della gara, la società favarese ha indetto il silenzio stampa.

In Eccellenza, vince il Licata 2-1 in casa del Bagheria Calcio 1919 e allunga in classifica sul Marsala battuto dal Kamarat per 1-0.

Infine, successo casalingo per lo Sciacca contro il 90011 Bagheria per 1-0.