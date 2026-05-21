Perquisizioni a casa e nello studio di un avvocato che ha difeso Matteo Messina Denaro

Polizia e Carabinieri stanno perquisendo, su ordine della Dda di Palermo guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, l’abitazione di un’avvocatessa di Campobello di Mazara (deceduta) che in passato ha difeso Matteo Messina Denaro e alcuni suoi fiancheggiatori. Le forze dell’ordine stanno ora perquisendo, alla presenza del pm Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L’avvocato non è indagato.