Agrigento

Picchiano e rapinano disabile ad Agrigento, rintracciati gli autori

La coppia avrebbe bloccato in strada l’invalido e, dopo averlo picchiato, gli hanno portato via circa 150 euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Lo hanno fermato in strada, picchiato e derubato dei soldi che aveva. È successo ad Agrigento dove un disabile cinquantaduenne, residente in un altro comune della provincia, è stato malmenato da una coppia, uomo e donna dell’Est Europa.

Gli aggressori, già noti alle forze dell’ordine, hanno tentato la fuga cercando rifugio nel loro Paese di origine ma, varcando i confini, sono stati bloccati per un altro grave episodio. Secondo quanto ricostruito, la coppia avrebbe bloccato in strada l’invalido e, dopo averlo picchiato, gli hanno portato via circa 150 euro. La persona offesa ha denunciato l’accaduto facendo scattare le indagini. Per questa vicenda anche il gip di Agrigento ha emesso una misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di rapina. 

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