Scalia Sciacca Volley, Maurizio Lopis alla guida della prima squadra maschile

La Scalia Sciacca Volley annuncia l’arrivo di Maurizio Lopis alla guida della prima squadra maschile per il prossimo campionato di Serie B. Il tecnico catanese, 52 anni, subentra a Tani Frinzi Russo, cui la società rivolge un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati nella stagione conclusa con un positivo settimo posto. Lopis porta a Sciacca un bagaglio di esperienza maturato in 13 anni da giocatore in Serie A e in un percorso tecnico che comprende una stagione in A3 con Saturnia Acicastello, sei in Serie B, due stagioni in Serie C e un lungo lavoro nei settori giovanili dell’area etnea. Nell’ultimo campionato ha guidato la Ciclope Bronte, formazione che ha chiuso al quinto posto. La società affida a Lopis la conduzione del nuovo torneo con l’obiettivo di crescere ancora, consolidare il progetto sportivo e valorizzare il gruppo. Tecnico e direttore sportivo sono già al lavoro per costruire il nuovo organico in vista del campionato 2026/2027.