Pesce mal conservato in un furgoncino, sequestrati 15 chili: denunciato ambulante 

Prodotti ittici mal conservati e pronti per essere venduti a ignari cittadini. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Licata che, al termine di un controllo, hanno denunciato un trentottenne venditore ambulante del posto per vendita di alimenti non genuini e commercializzazione di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione.

L’ispezione è scattata negli scorsi giorni in via Campobello. L’ambulante si trovava parcheggiato con il suo Ford Transit pronto a vendere i suoi prodotti. Pesce che è risultato però privo di tracciabilità e tenuto in condizioni igienico sanitarie ritenute non idonee. Per questo motivo è scattato il sequestro di 15 chili tra calamari, gamberi, sarde e altri prodotti ittici.