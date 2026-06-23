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Picchia e maltratta la madre, misura cautelare per 30enne agrigentino 

Il ragazzo avrebbe aggredito fisicamente la madre costringendola a vivere in uno stato di ansia e terrore

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri della stazione di Camastra, insieme ai miliari della Compagnia di Licata, hanno eseguito la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di dimora nel Comune della persona offesa, nei confronti di un trentenne di Camastra.

L’uomo è indagato per maltrattamenti ai danni della madre, una sessantenne del posto. Secondo quanto ricostruito, infatti, il ragazzo avrebbe aggredito fisicamente il genitore costringendola a vivere in uno stato di ansia e terrore. Il gip del tribunale di Agrigento ha accolto la richiesta della Procura disponendo così l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di dimora nel Comune e la misura della libertà vigilata. 

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