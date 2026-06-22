Campionato Nazionale di Bodybuilding, l’agrigentino Bognanni sul podio
L’atleta agrigentino Rocco Bognanni ha conquistato risultati di altissimo livello al Campionato Nazionale di Bodybuilding BBF Italia
Grande orgoglio per lo sport agrigentino nella prestigiosa cornice del Campionato Nazionale di Bodybuilding BBF Italia, svoltosi a Pomezia, alle porte di Roma. A tenere alta la bandiera della Sicilia è stato l’atleta Rocco Bognanni che ha conquistato risultati di altissimo livello in una competizione che vedeva schierati i migliori fisici del panorama nazionale.
Bognanni, atleta d’esperienza e grande determinazione, ha gareggiato in due delle categorie più competitive della manifestazione, riuscendo a strappare ben due podi: 3° Classificato nella categoria HP 0 (Altezza/Peso) 2° Classificato (Vicecampione Nazionale) nella categoria HP 0 Over 40. Un doppio piazzamento che corona mesi di duri allenamenti, sacrifici e una preparazione millimetrica. Dalla teoria alla pratica: il successo dell’Elite Fitness Club Il successo ottenuto a Roma non è un caso, ma il frutto di una dedizione quotidiana alla cultura del benessere e della pesistica. Rocco Bognanni è infatti il titolare della nota ASD Elite Fitness Club, situata al Villaggio Mosè (Agrigento). Questo traguardo nazionale non rappresenta solo una vittoria personale, ma conferma anche l’altissimo livello tecnico e di preparazione che l’atleta mette quotidianamente a disposizione dei frequentatori del suo centro sportivo ad Agrigento. Con queste due medaglie, Bognanni si conferma tra i principali protagonisti del bodybuilding “Heavy Duty” e Altezza/Peso in Italia, portando un pezzo di Agrigento sul tetto del culturismo nazionale.