Campionato Nazionale di Bodybuilding, l’agrigentino Bognanni sul podio

Grande orgoglio per lo sport agrigentino nella prestigiosa cornice del Campionato Nazionale di Bodybuilding BBF Italia, svoltosi a Pomezia, alle porte di Roma. A tenere alta la bandiera della Sicilia è stato l’atleta Rocco Bognanni che ha conquistato risultati di altissimo livello in una competizione che vedeva schierati i migliori fisici del panorama nazionale.

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Bognanni, atleta d’esperienza e grande determinazione, ha gareggiato in due delle categorie più competitive della manifestazione, riuscendo a strappare ben due podi: 3° Classificato nella categoria HP 0 (Altezza/Peso) 2° Classificato (Vicecampione Nazionale) nella categoria HP 0 Over 40. Un doppio piazzamento che corona mesi di duri allenamenti, sacrifici e una preparazione millimetrica. Dalla teoria alla pratica: il successo dell’Elite Fitness Club Il successo ottenuto a Roma non è un caso, ma il frutto di una dedizione quotidiana alla cultura del benessere e della pesistica. Rocco Bognanni è infatti il titolare della nota ASD Elite Fitness Club, situata al Villaggio Mosè (Agrigento). Questo traguardo nazionale non rappresenta solo una vittoria personale, ma conferma anche l’altissimo livello tecnico e di preparazione che l’atleta mette quotidianamente a disposizione dei frequentatori del suo centro sportivo ad Agrigento. Con queste due medaglie, Bognanni si conferma tra i principali protagonisti del bodybuilding “Heavy Duty” e Altezza/Peso in Italia, portando un pezzo di Agrigento sul tetto del culturismo nazionale.