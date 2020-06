Pochi voli e prezzi alti: in Sicilia “decolla” la protesta

Dal prossimo luglio Alitalia ha annunciato l’intenzione di tagliare le rotte quotidiane dall’aeroporto di Trapani-Birgi verso Roma e Milano. La decisione ha suscitato un coro di proteste a tutti i livelli, dalla politica alle associazioni dei consumatori, non solo contro il disimpegno della compagnia di bandiera dallo scalo trapanese ma anche nei confronto del caro tariffe .

Oggi il governatore Nello Musumeci ha tenuto una conferenza stampa all’aeroporto di Palermo insieme ai sindaci siciliani dell’Anci; martedi’ si svolgera’ invece un flas mob di protesta davanti lo scalo di Birgi. Alitalia ha giustificato l’addio da Trapani con la “mancanza di prenotazioni per luglio e agosto, scese del 60 per cento, nonostante le tariffe a 61 euro”. mentre sottolinea l’aumento dei collegamenti con la Sicilia: dal 13 giugno infatti raddoppieranno i voli da Milano a Catania e Palermo e due giorni dopo saranno aggiunti ulteriori voli fra Roma e i due aeroporti siciliani. “Sulla Milano-Catania e sulla Milano-Palermo – spiega una nota della compagnia – i voli passeranno da 2 a 4 al giorno, mentre i collegamenti Roma-Catania e Roma-Palermo cresceranno da 8 a 10 al giorno per ciascuno dei due aeroporti siciliani serviti”.

“Le tariffe per i collegamenti dalla Sicilia – puntualizza la compagnia – partono da 30 euro (a tratta, tasse aeroportuali e bagaglio a mano inclusi)”. Ma e’ chiaro che i posti a bassa tariffa non saranno illimitati. In base ad alcune simulazioni, un volo per Roma con partenza il 15 giugno (lunedi’) da Palermo alle 10,30 costa 75,34 euro. Ma il ritorno per il giorno successivo, martedi’ 16 giugno alle 21:55 , costa quasi quattro volte in piu’: 280 euro. Per Milano, andata da Palermo il 15 giugno alle 12,30 e ritorno il 16 giugno alle 17, il costo del biglietto sara’ rispettivamente di 129 euro e 136 euro. Intanto anche le altre compagnie stanno riprendendo i collegamenti con la Sicilia.

A Palermo, per esempio, dal 5 giugno, per quattro volte alla settimana, la compagnia Air Dolomiti (Gruppo Lufthansa) collega l’aeroporto Falcone Borsellino con Firenze. EasyJet colleghera’ Milano Malpensa a partire dal 15 giugno, mentre da luglio riaprira’ la rotta nazionale verso Napoli e quelle internazionali con Ginevra, Lione, Liverpool, Londra Gatwick, Londra Luton e Parigi Orly. L’intensificazione dei voli domestici si avra’ a partire dal 18 giugno, soprattutto con la compagnia Volotea, con i collegamenti per Verona, Olbia, Genova e, successivamente, Napoli, Torino, Venezia, Bari, Ancona, Cagliari.

Si attiveranno anche alcuni charter dalla Francia e il volo con Stoccolma. Sempre da Palermo, Ryanair riaprira’ le rotte nazionali e alcune internazionali a partire dal 21 giugno: Marsiglia, Bologna, Torino, Verona, Pisa, Bergamo. Da luglio si riaffaccera’ Vueling con Firenze e Barcellona. Dal 13 luglio riparte pure Air France per Parigi Charles de Gaulle