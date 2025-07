Travolto da auto in via XXV Aprile, ferito in ospedale

Un uomo, è stato travolto da un’auto in corso in via XXV Aprile ad Agrigento. Secondo le prime informazioni, l’uomo, dopo aver comprato il pane, si stava dirigendo verso la sua auto quando è stato investito.

Il conducente si è fermato a prestare i primi soccorsi e a lanciare l’allarme. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Secondo le prime informazioni l’uomo non versa in condizioni di pericolo di salute.