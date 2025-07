L’agrigentino Giuseppe Galluzzo racconta la Sicilia di Franco e Ciccio nel DVD “Canzoni, bulli e pupe”

Un’opera dimenticata della commedia musicale italiana rivede finalmente la luce in Home video. “Canzoni, bulli e pupe”, film del 1964 con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, sarà pubblicato per la prima volta in DVD da Mustang Entertainment (Gruppo RTI Mediaset) il prossimo 7 agosto, a 61 anni dalla sua realizzazione.

Un’edizione evento per gli amanti del cinema italiano, arricchita da contenuti speciali in cui si approfondisce il valore storico e culturale del film e della comicità siciliana. Tra gli extra, un intervento del regista, divulgatore e critico cinematografico l’agrigentino Giuseppe Galluzzo, insieme allo storico del cinema Giacomo Di Nicolò, con la conduzione del giornalista Claudio Pofi. L’approfondimento è dedicato alla rappresentazione della Sicilia cinematografica attraverso la comicità popolare di Franco e Ciccio, protagonisti assoluti del periodo d’oro della commedia italiana.

Il DVD sarà disponibile nei principali store online, tra cui Amazon, IBS, Feltrinelli e Mondadori.