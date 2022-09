Politiche e Regionali, il secondo dato sull’affluenza nell’agrigentino

Secondo aggiornamento del dato relativo all’affluenza delle ore 19 sia per quanto riguarda le elezioni politiche che per quelle regionali. Per il rinnovo del Parlamento italiano – alle ore 19 – in provincia di Agrigento ha votato il 40,56% (alle 12 la percentuale era del 13,17%).

Per quanto riguarda le elezioni regionali l’affluenza alle ore 19 in provincia di Agrigento è poco meno del 29% pari a 138.609 votanti (alle 12 la percentuale era 9,24%). Rispetto a cinque anni fa, alla stessa ora, quasi diecimila agrigentini in meno si sono recati alle urne. La provincia di Agrigento, inoltre, registra una percentuale di affluenza tra le più basse dell’intera Sicilia (solo Enna e Caltanissetta hanno fatto peggio)

DATI SULL’AFFLUENZA ELEZIONI POLITICHE ORE 19

Agrigento 40,98%; Alessandria della Rocca 35,59%; Aragona 46,77; Bivona 49,29%; Burgio 45,53; Calamonaci 46,18%; Caltabellotta 42,25%; Camastra 46,92%; Cammarata 43,65%; Campobello di Licata 40,35%; Canicattì 34,83%; Casteltermini 48,03%; Castrofilippo 38,96%; Cattolica Eraclea 49,05%; Cianciana 40,48% Comitini 42,59%; Favara 41,41%; Grotte 42,77% Joppolo Giancaxio 47,27; Lampedusa e Linosa 23,52%; Licata 32,62% Lucca Sicula 48,67%; Menfi 40,20%; Montallegro 46,50% Montevago 48,49%; Naro 38,56%; Palma di Montechiaro 34,15% Porto Empedocle 13,48%; Racalmuto 42,68%; Raffadali 45,56%; Ravanusa 43,80%; Realmonte 47,59%; Ribera 43,85%; Sambuca si Sicilia 48,35%; San Biagio Platani 38,71%; San Giovanni Gemini 41,70%; Sant’Angelo Muxaro 41,38%; Santa Elisabetta 42,28%; Santa Margherita Belice 41,80%; Santo Stefano Quisquina 40,08%; Sciacca 42,47%; Siculiana 45,76%; Villafranca Sicula 42,12%

DATI AFFLUENZA ELEZIONI REGIONALI ORE 19

Agrigento 36,61%; Alessandria della Rocca 18,97%; Aragona 22,6%; Bivona 10,74%; Burgio 27,92; Calamonaci 25,16%; Caltabellotta 31,96%; Camastra 30,33%; Cammarata 40,16%%; Campobello di Licata 29%; Canicattì 28,79%; Casteltermini 24,84%; Castrofilippo 21,3%; Cattolica Eraclea 19,96%; Cianciana 16,09% Comitini 16,82%; Favara 30,63%; Grotte 20,2% Joppolo Giancaxio 23%; Lampedusa e Linosa 21,88%; Licata 7,26% Lucca Sicula 31,19; Menfi 31,38%; Montallegro 25,73% Montevago 36,54%; Naro 21,46%; Palma di Montechiaro 22,4% Porto Empedocle 32,91%; Racalmuto 25,45%; Raffadali 32,6%; Ravanusa 26,19%; Realmonte 32,45%; Ribera 32,29%; Sambuca si Sicilia 38,82%; San Biagio Platani 15,96%; San Giovanni Gemini 36,6%; Sant’Angelo Muxaro 12,98%; Santa Elisabetta 16,88%; Santa Margherita Belice 32,18%; Santo Stefano Quisquina 32,86%; Sciacca 38,9%; Siculiana 28,92%; Villafranca Sicula 32,75%