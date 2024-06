Porto Empedocle, brucia il furgone di rivenditore di bibite: indagini 

Serata di fuoco a Porto Empedocle, in via Leoncavallo, nei pressi della piazza Dante. Un furgoncino, di proprietà di un rivenditore di bibite, è stato danneggiato dalle fiamme. Scattato l’allarme, sul posto è arrivata una squadra di Vigili del fuoco che domato il rogo. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire la natura dell’incendio. Al vaglio degli investigatori ogni ipotesi: dal fatto accidentale al gesto doloso.