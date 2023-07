Porto Empedocle: Pirandello circondato dalla spazzatura

Erano circa le quattro del mattino dello scorso 28 giugno quando dopo avere omaggiato Pirandello presso la sua casa natale al Kaos, il gruppetto composto da attori, attrici e musicisti dello Stable festival di Mario Gaziano insieme alle poetesse Vera Di Francesco, Stella Camiglieri e Liliana Arrigo si sono recati, come nella tradizione, a Porto Empedocle per deporre dei fiori al monumento dedicato al premio Nobel. E proprio qui, intorno al monumento ubicato nella centralissima via Roma, uno spettacolo indecente si è presentato agli occhi dei visitatori.

Il monumento era circondato da enormi mastelli della spazzatura. Una scelta dei commercianti e dei cittadini del tutto irrispettosa nei confronti del personaggio che visse ed amò moltissimo la città marinara. Eppure lungo la via Roma vi erano tanti altri spazi liberi che si potevano prestare per il deposito del pattume, dei cartoni, dei sacchi.