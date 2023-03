Porto Empedocle, tir si ribalta al centro commerciale Le Rondini

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa all’ingresso di Porto Empedocle, all’altezza del centro commerciale Le Rondini.

Un tir, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato in maniera autonoma. Coinvolta anche un’altra auto che era posteggiata sul ciglio della strada.

Secondo una prima ricostruzione il conducente del mezzo pesante sarebbe rimasto ferito non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e un’ambulanza.