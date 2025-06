Prende a calci il suo cane, carabinieri vedono la scena e lo denunciano 

Violenza gratuita e ingiustificabile a Licata. Un quarantenne del posto è stato identificato e denunciato dai carabinieri per aver preso a calci il proprio cane mentre lo stava passeggiando. È successo intorno le dieci di sera in via Salso, nel centro cittadino. L’uomo, senza alcun apparente motivo, avrebbe sferrato alcune pedate all’indirizzo dell’amico a quattro zampe.

La scena – per fortuna – è stata notata dai carabinieri che erano impegnati in un giro di perlustrazione della zona. I militari dell’Arma hanno immediatamente identificato l’uomo nei confronti del quale è scattata una denuncia per maltrattamenti di animale. Per il quarantenne, che rischia anche il sequestro del cane e una multa salata, anche una segnalazione all’Asp di Agrigento.