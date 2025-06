Ruba un paio di occhiali da sole prima di prendere l’aereo,  denunciato

Ha fatto un giro tra le attività commerciali dell’area partenze dell’aeroporto di Catania in modo da ingannare l’attesa prima di imbarcarsi su un volo che l’avrebbe riportato a casa, a Bari.

L’uomo, un barese di 48 anni, si è soffermato su un espositore all’interno di un negozio di occhiali, dove la sua attenzione è stata catturata da un paio di occhiali di sole di un certo valore commerciale, riconducibili ad un noto modello.

Dopo averli provati, il 48enne non ha resistito alla tentazione di rubarli, nascondendoli nella sua borsa, per poi uscire dal negozio, confondendosi tra gli altri passeggeri, pensando di non essere stato visto da nessuno. In realtà, un commesso del negozio, mentre sistemava lo scaffale, si è accorto del furto e ha chiesto l’intervento degli agenti della Polizia di Frontiera.

Acquisita la denuncia, i poliziotti hanno avviato immediatamente le ricerche del ladro, mediante l’analisi delle immagini di videosorveglianza. Una volta individuato il sospettato, si sono messi sulle sue tracce, ricostruendo i suoi spostamenti nello scalo aeroportuale, riuscendo ad individuarlo in coda al gate.

Proprio qualche istante prima dell’imbarco, i poliziotti hanno raggiunto il 48enne che è stato bloccato e condotto negli uffici di Polizia dove è stato perquisito.

L’uomo è stato trovato in possesso degli occhiali di sole rubati, poco prima, nel negozio e, pertanto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Gli occhiali sono stati restituiti al gestore dell’attività commerciale che ha ringraziato gli agenti della Polizia di Frontiera per l’intervento efficace ed immediato.