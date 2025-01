Racalmuto, entra in centro per migranti e spara almeno due colpi di pistola 

Colpi di pistola in un centro che ospita una trentina di migranti a Racalmuto. Secondo primissime informazioni un uomo del posto sarebbe entrato all’interno dell’hotel Villa Paradiso, un tempo struttura ricettiva oggi riconvertita in centro per immigrati, e avrebbe esploso almeno due colpi di pistola. L’aggressore avrebbe poi tentato una improbabile fuga prima di essere acciuffato dai carabinieri. Si tratta di un racalmutese.

I militari della Compagnia di Canicattì, insieme ai colleghi della stazione di Racalmuto, sono intervenuti in massa nella struttura. Secondo prime informazioni, che devono trovare tuttavia conferma assoluto, l’arma potrebbe essere caricata a salve.

L’uomo, secondo quanto riferito da uno dei mediatori della struttura, avrebbe puntato l’arma contro tre migranti per poi scappare. I migranti, impauriti e sotto shock, sono scappati fuori dalla struttura. Qualcuno di loro avrebbe anche ripreso quegli attimi di follia e il video è stato consegnato ai carabinieri.