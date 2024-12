Rapina nella tabaccheria di via Roma, bandito armato di coltello porta via i soldi

Rapina in pieno centro e in pieno giorno a Porto Empedocle. Un malvivente, con volto travisato e armato di coltello, ha fatto irruzione nella centralissima tabaccheria di via Roma facendosi consegnare i soldi custoditi in cassa. Il colpo è avvenuto intorno le 13:30.

La zona in quel momento era trafficata. Il bandito ha minacciato chi in quel momento si trovava dietro la cassa ed è riuscito a fuggire dileguandosi tra i vicoli. Non è escluso che ad attenderlo potesse esserci anche un complice. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini delle numerose telecamere che insistono nella zona.