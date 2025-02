Rimpasto nella giunta Miccichè, Gramaglia e Cirino nuovi assessori? 

Si va verso un mini rimpasto nella giunta guidata dal sindaco Franco Miccichè. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero pronti ad entrare nella squadra di assessori i consiglieri comunali Simone Gramaglia, in quota Fratelli d’Italia, e Valentina Cirino, della Lega. Appena sette mesi fa, dopo che il consiglio comunale aveva lanciato chiari messaggi al primo cittadino, Miccichè aveva deciso per un primo rimpasto che in realtà non si è mai compiuto.

Il sindaco, infatti, dopo un giro di consultazioni nominò la stessa giunta (con le stesse deleghe) che aveva “licenziato” due settimane prima. Adesso, invece, sono pronti due nuovi ingressi in giunta. A lasciare il posto dovrebbero essere il vicesindaco Aurelio Trupia e l’assessore all’urbanistica Gerlando Piparo. In quest’ultimo caso l’avvicendamento avverrebbe all’interno di Fratelli d’Italia con Simone Gramaglia pronto a subentrare. La Lega, invece, entrerebbe per la prima volta in giunta con Valentina Cirino che potrebbe addirittura diventare la nuova vicesindaca della città.