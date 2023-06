San Leone, tettoia crolla e travolge mamma e figlia: salvata la bimba

Momenti di panico ieri sera a San Leone. Una tettoia di un esercizio commerciale, a causa del forte vento, si è staccata ed ha travolta alcuni clienti che si trovavano seduti. Tra loro anche una mamma che stava allattando la figlioletta. Il fatto è avvenuto poco dopo le dieci di sera. Sono stati i passanti che si trovavano in zona a precipitarsi sul posto adoperandosi ad alzare la struttura e liberare le persone incastrate in attesa dei soccorsi.

Il padre della piccola si è però subito accorto che la figlia non respirava più e ha immediatamente chiesto aiuto ai sanitari presenti con un’ambulanza Gise nel vicino piazzale Giglia. L’infermiere Bennici, appurato che la neonata aveva avuto una ostruzione totale delle vie aeree, ed era già quasi cianotica, ha subito messo in atto le manovre di disostruzione pediatrica facendo sì che la bambina ritornasse a respirare. Sul posto anche i militari dell’esercito italiano e una pattuglia della polizia.

“Non potrò mai dimenticare la folle corsa di quei due genitori verso la nostra ambulanza, per loro una salvezza in quel momento. Grazie anche a Salvatore , Antonino e Francesco che hanno sollevato quella tettoia, facendo così uscire le persone che si trovavano sotto. È stata dura ma con le manovre improvvisamente la neonata ha ripreso a respirare. La gente ha applaudito ma per noi questo lavoro è una missione”, ha commentato Sandro Bennici dell’associazione Gise 118.