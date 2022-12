Sciacca, pulmino piomba su scolaresca: 9 feriti 

È salito a 9 il numero di feriti nell’incidente del pulmino che ha investito una scolaresca a Sciacca mentre stava assistendo ad una manifestazione all’aperto. Si tratta di 8 alunni della scuola elementare “Mariano Rossi” e di una loro insegnante. Tutti soccorsi in ospedale, hanno riportato escoriazioni e contusioni. Ad alcuni dei bambini coinvolti nell’incidente sono stati praticati dei punti di sutura, altri sono tuttora sottoposti ad accertamenti diagnostici. Non ci sarebbero feriti gravi.

“Poteva accadere di peggio, ma e’ Natale e probabilmente c’e’ stato un intervento non umano per impedirlo”. Lo ha detto all’AGI Paola Triolo, dirigente dell’Istituto scolastico comprensivo Mariano Rossi di Sciacca, raccontando i momenti in cui un pullmino senza guidatore ha investito e ferito dei bambini impegnati nelle attivita’ programmate per i giorni che precedono le feste. L’incidente “e’ avvenuto presso un istituto alberghiero dove si trovavano i nostri bambini, dell’eta’ di 9 anni; i soccorsi sono stati immediati e i bambini hanno ricevuto le cure mediche nell’ospedale di Sciacca, accompagnanti anche dai genitori. Siamo in attesa anche noi di informazioni, ma due bambini li ho visti ed erano sereni”. “Il furgoncino – ha proseguito la dirigente – e’ scivolato lungo la strada, ha investito questi tre bambini e poi e’ stato bloccato dalle insegnanti e da un professore che era con loro. Adesso e’ tutto sotto controllo”.