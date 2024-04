Scontro tra auto e furgone in galleria, morto carabiniere di 23 anni

Incidente stradale mortale nel messinese. A perdere la vita Daniele Breganze, carabiniere 23enne originario di Palermo che viaggiava da solo al volante della propria autovettura. Illeso il conducente del mezzo pesante, in comprensibile stato di shock, trasferito solo per gli accertamenti del caso all’ospedale di Sant’Agata Militello. Lo scontro è avvenuto in una galleria dell’autostrada Messina-Palermo. Lo scontro, per cause che sono in corso di accertamento, è avvenuto tra un’auto e un furgone che viaggiavano in direzione di marcia Palermo. L’impatto è stato fatale per il conducente dell’auto. All’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non c’era più nulla da fare. A seguito dell’incidente si sono formati rallentamenti e code. Sono in corso accertamenti della Polizia stradale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.