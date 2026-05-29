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Scontro tra auto e scuolabus: 20 feriti, 14 sono bambini

Alcuni sono stati medicati sul posto, quelli più gravi sono stati trasferiti in ospedale

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Un’automobile e uno scuolabus si sono scontrati violentemente a Mazara del Vallo. Il bilancio è di 20 persone rimaste ferite, sono 14 bambini e cinque adulti, compresi due insegnanti. Fra i bambini uno soltanto ha riportato una frattura scomposta e un altro un trauma toracico. Entrambi sono stati stabilizzati e si sta decidendo se trasferirli all’ospedale dei Bambini a Palermo in elisoccorso. Gli altri 12 bimbi hanno riportato solo escoriazioni e contusioni di lieve entità. Sono stati portati in pronto soccorso a Mazara del Vallo per accertamenti.Fra gli adulti sono rimasti feriti l’autista dello scuolabus, i due professori e un genitore che stavano accompagnando i ragazzi. Tutti hanno riportato lievi contusioni. Lievemente ferito anche il conducente del Suv, mentre moglie e figlia sarebbero illese.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai feriti. Presenti anche polizia municipale e polizia di Stato, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica. (Foto Diretta Sicilia”

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