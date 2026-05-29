Primo Memorial Sara Campanella, la madre: “Scegliete la gentilezza e non la violenza, così mia figlia continuerà a vivere”

“Ogni giorno che qualcuno sceglierà la gentilezza al posto della violenza, Sara continuerà a vivere in quel gesto” – ha detto Maria Concetta Zaccaria, la madre della ventiduenne originaria di Misilmeri, uccisa lo scorso anno a Messina.

Tanta commozione ma anche tanta speranza, oggi a Palermo al ‘Primo Memorial Sara Campanella’, promosso dall’Ambito Territoriale di Palermo, guidato dal Dirigente Bernardo Moschella, in collaborazione con l’Associazione Sara Campanella ETS. Presenti alla premiazione la famiglia di Sara, il Direttore dell’USR Sicilia Filippo Serra, il Dirigente dell’USR Sicilia Ufficio III Marco Anello, l’Assessore all’istruzione del Comune di Palermo Aristide Tamajo, il consigliere di Prefettura di Palermo Marzia Puleo.

Come ha detto la signora Zaccaria, insegnante di scuola dell’Infanzia, la lettera scritta dalla figlia a un’amica è stata “la scintilla da cui è nata l’idea di ricordarla, a poca distanza dalla data del suo compleanno, con un concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del capoluogo e della provincia”.

Alla platea dell’Istituto superiore Pio La Torre, con il suo Dirigente Andrea Fossati, affollata di studentesse e studenti delle scuole dell’Ambito territoriale di Palermo, la signora Zaccaria ha detto “oggi siete tutti vincitori, avete dato voce alla condivisione, al costruire insieme a quel ‘noi’ fatto di ascolto e amicizia. Stare con gli altri rappresenta un valore fondamentale”. E ancora: “Mi auguro che questo momento possa lasciare un seme. Siate gentili – è stato l’appello della mamma di Sara ai giovani presenti -, abbiate il coraggio di andare contro corrente, sappiate scegliere, distinguere il bene dal male”. Sono tredici le istituzioni scolastiche premiate per le originali produzioni in aeree diverse. Per la scuola dell’infanzia: l’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Terrasini per l’area letteraria; per l’area artistica l’Istituto comprensivo Traina di Misilmeri e l’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Terrasini; per l’area multimediale, l’Istituto comprensivo Riso di Isola delle Femmine; per l’area scientifica l’Istituto Reina di Chiusa Sclafani.

Per la scuola primaria sono state premiati gli Istituti comprensivi Reina di Chiusa Sclafani per l’aerea letteraria; per l’area artistica l’IC Guastella Landolina di Misilmeri; per l’area multimediale Arculeo Gramsci di Palermo. Per la secondaria di primo grado hanno ricevuto l’attestato l’IC Traina di Misilmeri per l’area letteraria; per l’area artistica l’IC Margherita Hack di Palermo; per l’aerea multimediale l’IC Sara Campanella di Palermo. Per la sezione secondaria di secondo grado sono state premiate per l’area letteraria il liceo Regina Margherita di Palermo e per l’area artistica l’Istituto superiore Lercara Friddi. La premiazione è stata arricchita dall’esibizione musicale e di danza di studentesse e studenti del liceo Regina Margherita “che hanno saputo interpretare il sentimento di Sara”.