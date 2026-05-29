Sodano risponde alle accuse di Di Rosa: “non è nel mio stile insultare”

“Al Comune ho incontrato il candidato Di Rosa e volevo solo stringergli la mano. Chiamate tutti quelli che erano li. Provo dispiacere per quello che sembra l’ultimo triste atto di una campagna elettorale con cui Di Rosa ha tradito il proprio elettorato. Questa sua dichiarazione, palesemente falsa, è probabilmente il tentativo disperato di chi ha capito di essere politicamente al capolinea. L’insulto non ha mai fatto parte del mio stile. La politica è una cosa, i rapporti umani sono altro. Nonostante la sua indifferenza tra i corridoi del comune volevo stringergli la mano, con enorme fair play con l’educazione e il rispetto di fine campagna elettorale. E se salutarlo è un insulto per lui, non si offenda se proverò a salutarlo ancora. Un abbraccio a Peppe”. Queste le dichiarazioni del candidato sindaco Michele Sodano dopo le accuse di Di Rosa.