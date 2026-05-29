Ballottaggio, i candidati sindaco presentano le nuove squadre assessoriali designate

I candidati sindaco Michele Sodano e Dino Alonge hanno presentato questa mattina i propri assessori designati in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi.

Come ampiamente annunciato, il candidato di Controcorrente non si è apparentato con nessuno (l’unico rimasto “disponibile” era Luigi Gentile) e ha riconfermato la propria squadra composta da Filippo Bracco, Dario Cipolla, Giovanni Crosta, Irene Fucà, Roberta Lala, Elvira Mangione, Giuseppe Riccobene, ed Eleonora Sciortino, a cui si aggiunge Umberto Rumolo, già assessore del Movimento 5 Stelle a Favara.

Quasi totalmente rivoluzionata la squadra di Alonge, che ha atteso per larga parte della mattinata notizie da parte delle formazioni che lo hanno sostenuto (fino ad un certo punto) al primo turno.

La proposta politica era la seguente: il candidato del centrodestra del “duopolio” chiedeva l’impegno diretto dei consiglieri comunali eletti come assessori designati. Questo ottiene un doppio risultato potenziale: spingere i portatori di voti a garantire supporto (sulla carta) al ballottaggio ma anche alimentare la speranza in chi è rimasto fuori da aula “Sollano” perché chiaramente non tutti gli assessori-consiglieri potranno – per legge – mantenere la doppia carica: c’è infatti un limite numerico massimo previsto di 4 componenti che possono avere tutti e due gli incarichi.

La distribuzione degli assessorati – con buona pace di qualche uscente designato che ha ritenuto persino di annunciare il fatto che non lo sarà più, come se questa fosse una notizia politicamente di chissà quale rilievo – rispondeva a criteri precisi: per Fratelli d’Italia i designati sono Paola Antinoro, Pasquale Spataro e Sergio Burgio; per Forza Italia riconfermato Giuseppe Accolla cui si aggiungono Giulia Falzone e Catia Romina Barone; per l’Udc l’ex consigliere comunale Fabio La Felice; in quota Mpa riconfermata Daniela Catalano e, ovviamente, infine, in quota autonomo Giuseppe Di Rosa