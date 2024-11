Scontro tra due auto a Torre di Gaffe: quattro feriti tra cui un bambino

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la strada statale 115, nei pressi di Torre di Gaffe a Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. Il bilancio è di quattro persone ferite e tra queste vi è anche un bambino.

Per fortuna l’impatto tra una Golf e una Rav4 non ha provocato gravi conseguenze e i feriti non versano in condizioni di pericoli. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigli del fuoco e gli operatori sanitari. I feriti sono stati trasferiti con le ambulanze in ospedale in codice giallo.