Scontro tra due moto, tre feriti in ospedale

Uno scontro tra due moto, una Honda Transalp e un Sh 150, si è verificato nella tarda serata di ieri a Messina in via Garibaldi. Il bilancio è di tre feriti: un rider cinquantenne impegnato nel turno di consegne e due ragazzi di circa trent’anni.

Secondo alcuni testimoni presenti la dinamica dello scontro sarebbe riconducibile all’alta velocità proprio della moto Transalp, che impennando avrebbe colpito il rider con una ruota prima di scaraventarsi contro i pali presenti sopra la banchina.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasporto d’urgenza presso il Policlinico di Messina tutti e tre i feriti; presenti anche i Carabinieri che si sono occupati della viabilità e di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.