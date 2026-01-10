Apertura

Scontro tra due moto, tre feriti in ospedale

Sono rimasti coinvolti un rider cinquantenne impegnato nel turno di consegne e due ragazzi di circa trent’anni

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Uno scontro tra due moto, una Honda Transalp e un Sh 150, si è verificato nella tarda serata di ieri a Messina in via Garibaldi. Il bilancio è di tre feriti: un rider cinquantenne impegnato nel turno di consegne e due ragazzi di circa trent’anni.
Secondo alcuni testimoni presenti la dinamica dello scontro sarebbe riconducibile all’alta velocità proprio della moto Transalp, che impennando avrebbe colpito il rider con una ruota prima di scaraventarsi contro i pali presenti sopra la banchina.
Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasporto d’urgenza presso il Policlinico di Messina tutti e tre i feriti; presenti anche i Carabinieri che si sono occupati della viabilità e di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Mafia

Mafia, procuratore De Lucia: “In tanti pagano pizzo ma non è più come negli anni novanta”
Apertura

Svaligiano casa di defunta con la scusa delle pulizie, indagati marito e moglie palmesi
Apertura

“Ti uccido”, 60enne indagato per stalking a Raffadali
Ultime Notizie

Allacci abusivi alla rete elettrica, scattano 30 denunce
Siracusa

Scomparso da due giorni, ritrovato senza vita Francesco Cavallaro
di Irene Milisenda

FAI, il nuovo capo delegazione Carapezza: “continuiamo nel lavoro già svolto per il bene della città”
banner italpress istituzionale banner italpress tv