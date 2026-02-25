Apertura

Tentata rapina in ospedale, condanna definitiva per tre canicattinesi  

I tre canicattinesi - un uomo e due donne - avevano puntato una pistola giocattolo contro una sanitaria tentando di impossessarsi dei soldi custoditi in una teca nel reparto di Ginecologia

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Tre anni di reclusione per una tentata rapina nel reparto di Ginecologia dell’ospedale di Sant’Agata Militello. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, rigettando il ricorso delle difese, ha condannato definitivamente due donne e un uomo: si tratta di  Giuseppe Di Bella, 42 anni, Lina Licata, 45 anni, e Maria Rosaria Paci, 36 anni.

Gli imputati dovranno anche risarcire la parte civile. I tre, secondo quanto appurato, hanno provato a impossessarsi di soldi e oggetti in oro, per un valore di oltre diecimila euro, custoditi in una teca di una statua della Madonna, posta all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Sant’Agata Militello. Le due donne, in particolare, dopo aver fatto ingresso nel reparto avevano puntato all’indirizzo di una sanitaria una pistola giocattolo. Alla reazione dell’operatrice gli imputati l’hanno aggredito tirandola per i capelli. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Al Giardino della Kolymbethra un mercato agricolo e florovivaistico
PRIMO PIANO

Scoperta autodemolizione clandestina: area sequestrata e due persone denunciate
Apertura

Ritrovata dipendente comunale di Porto Empedocle, si è presentata alla polizia 
Politica

Fratelli d’Italia, Luciano Zuccarello nominato responsabile dell’organizzazione in Sicilia
Palermo

Mafiosi al concerto neomelodico, sospesa licenza ad una sala Bingo
Caltanissetta

Pericolosi per la sicurezza pubblica, emessi 20 provvedimenti di misure di prevenzione
banner italpress istituzionale banner italpress tv