Scontro tra un’auto e un quadriciclo sulla Ss123, 4 feriti 

Un incidente stradale è avvenuto lungo la strada statale 123, in direzione di Campobello di Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Golf e un quadriciclo. Il bilancio è di quattro persone ferite.

Tre di loro, tutte originarie di Naro, che viaggiavano a bordo della Golf, sono state trasferite all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per le cure mediche del caso. Il conducente del quadriciclo, di Canicattì, ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Canicattì ed il personale medico. Gli occupanti della Golf hanno nominato il perito assicurativo Bella Giuseppe per la ricostruzione dei fatti